В преддверии празднования добровольного вхождения Ингушетии в состав России в Назрановском районе провели экологическую акцию

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В целях наведения порядка в преддверии празднования 250-летия со Дня добровольного вхождения Ингушетии в состав России и улучшения санитарно-экологической обстановки на территории Назрановского района провели масштабную уборку.

Сотрудники организаций и предприятий района, отложив на время свои привычные обязанности, вышли на улицу и привели в порядок прилегающую территорию.

Дружно разобрав рабочий инвентарь — мётлы и грабли, сотрудники администраций всех населенных пунктов района провели работу по очистке участков: убрали опавшую листву, подмели около зданий, привели в порядок клумбы.

Такие мероприятия не только делают Назрановский район чище, но и объединяют людей. Граждане должны понимать, что чистый населённый пункт — это заслуга каждого жителя, рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Назрановского района.

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