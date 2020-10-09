В преддверии празднования добровольного вхождения Ингушетии в состав России в Назрановском районе провели экологическую акцию

Сотрудники организаций и предприятий района, отложив на время свои привычные обязанности, вышли на улицу и привели в порядок прилегающую территорию.

Дружно разобрав рабочий инвентарь — мётлы и грабли, сотрудники администраций всех населенных пунктов района провели работу по очистке участков: убрали опавшую листву, подмели около зданий, привели в порядок клумбы.

Такие мероприятия не только делают Назрановский район чище, но и объединяют людей. Граждане должны понимать, что чистый населённый пункт — это заслуга каждого жителя, рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Назрановского района.