В преддверии Общероссийского дня библиотек в Ингушетии поощрили библиотечных работников республики

«Библиотечная сеть Ингушетии с момента становления республики неустанно и целенаправленно ведет деятельность по созданию краеведческой ресурсной базы документов духовной культуры ингушей, электронных ресурсов, библиографической базы данных, чтобы всесторонне представить информационные ресурсы по «ингушетике» во всероссийской информационной системе для полноценного доступа и обеспечения качественного удовлетворения запросов пользователей в республике и в стране по этой тематике», — отметила директор Национальной библиотеки Радима Газдиева.

По ее словам, в этот сложный год, в условиях изолированности и сложности налаживания деятельности в новых реалиях, библиотекари не изменили себе и сделали все возможное для своих пользователей, для любителей чтения. Их кропотливый труд не остался незамеченным и оценен по заслугам. Руководство республики, региональное правительство и Минкультуры отметили труд многих сотрудников библиотек Ингушетии.

Звания «Заслуженный работник культуры РИ» удостоены сотрудники Национальной библиотеки Роза Гагиева, Яха Досхоева, Исрапил Жандаров, Зарема Тумгоева, Елизавета Шадиева, а также работники Центральной библиотечной системы Сунженского района Ханифа Евлоева и Рукет Мухлоева.

Почетной грамотой правительства Ингушетии награждены работники Национальной библиотеки Куссиева Лейла Иссаевна (посмертно), Адам Албогачиев, Жанетта Зурабова, Адам Картоев, Лидия Мальсагова, Надежда Мякиева, Марем Плиева.

Почетной грамотой Министерства культуры и архивного дела Ингушетии награждены Магомед Гарданов и Светлана Сурхоева (Национальная библиотека), Ханифа Евлоева и Пятимат Муцольгова (ЦБС Сунженского района), Люба Льянова (ЦБС Джейрахского района), Роза Даурбекова (ЦБС Малгобекского района).

Благодарностью министра культуры Ингушетии поощрены Рита Гулиева (Карабулакская городская библиотека) и Елена Баркинхоева (Центральная библиотечная система города Назрани).

Директор Национальной библиотеки Ингушетии Радима Газдиева поздравила коллег с заслуженными наградами и пожелала им огромного количества читающих, познающих и развивающихся людей, которые находят свое отдохновение в библиотеках республики.