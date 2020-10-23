В преддверии годовщины трагических событий осени 1992 года на мемориальном кладбище в Ингушетии пройдет субботник
24 октября в Ингушетии на мемориальном кладбище «Г1оазот кашмаш» состоится субботник, сообщила пресс-служба Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.
В преддверии очередной годовщины трагических событий осени 1992 года Миннац Ингушетии приглашает всех желающих принять участие в мероприятии по очистке территории кладбища.
Начало субботника — в 10:00.