В преддверии Дня защитника Отечества в сельском поселении Нестеровское прошёл урок мужества

В средней школе № 3 прошёл урок мужества, приуроченный к этой дате. По информации пресс-службы администрации Сунженского района, в акции приняли участие заместитель главы Сунженского района Беслан Цечоев, глава с. п. Нестеровское Абдусалам Гулиев, начальник социального отдела администрации района Ибрагим Гулиев, члены Совета ветеранов МВД и Внутренних войск, воины-афганцы и другие.

Учителя и учащиеся подготовили для гостей концерт. Школьники продемонстрировали яркие танцы, также спели песни и прочитали стихи на военно-патриотическую тематику.

Людям в погонах в школах и учреждениях культуры всегда уделяют особое внимание.