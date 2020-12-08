Память

В преддверии Дня Героев Отечества в школах Магаса проходят тематические классные часы

0

В преддверии Дня Героев Отечества в общеобразовательных учреждениях Магаса проводятся тематические классные часы. Мероприятия также проходят на свежем воздухе, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Так, очередной урок провели учащиеся школы-лицея, они посвятили классный час первому Герою России Суламбеку Осканову. Урок прошел на аллее, благоустроенной в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учащиеся принимали активное участие в викторине.

Напомним, что в феврале 1992 года ингушский летчик, генерал-майор авиации Суламбек Осканов совершил подвиг: увел неисправный самолет от населенного пункта в Липецкой области. Звание Героя Российской Федерации Осканову присвоили посмертно.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии подвели итоги реализации нацпроекта «Экология»
Хлопок газа в одной из квартир в Ингушетии обошелся без жертв и пострадавших
Приоритетной задачей является интеграция российского казачества в систему государственного управления — Чайка
Малгобек и Волгоград подписали договор о сотрудничестве
Национальный проект «Демография» реализуют в новом формате
Предприниматели Ингушетии смогут принять участие в онлайн-зачете
Жителей Сунженского района Ингушетии призвали сдать незаконно хранящееся оружие
Ингушетии выделено более 400 млн руб. на поддержание стабильности регионального бюджета
Массовая вакцинация от коронавируса в Ингушетии стартует в январе
В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19
На рынке в Ингушетии сгорели три продуктовые палатки, никто не пострадал

Главное

Яндекс.Метрика

 