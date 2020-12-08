В преддверии Дня Героев Отечества в школах Магаса проходят тематические классные часы

«Так, очередной урок провели учащиеся школы-лицея, они посвятили классный час первому Герою России Суламбеку Осканову. Урок прошел на аллее, благоустроенной в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учащиеся принимали активное участие в викторине.

Напомним, что в феврале 1992 года ингушский летчик, генерал-майор авиации Суламбек Осканов совершил подвиг: увел неисправный самолет от населенного пункта в Липецкой области. Звание Героя Российской Федерации Осканову присвоили посмертно.