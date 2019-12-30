В преддверии 2020 года в Ингушетии завершили строительство 12 соцобъектов

«В 2019 году в Ингушетии велось строительство 48 объектов с общей суммой финансирования свыше 5 млрд. 907 млн. руб. Из них на сегодняшний день завершено строительство трех школ, четырех детских садов по 220 мест, психоневрологического дома-интерната на 100 мест. Также с начала года в эксплуатацию введено 4 объекта образования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году будет продолжено строительство 25 различных объектов и начато возведение еще 9 школ и 1 детского сада.