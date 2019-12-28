В преддверие Нового года власти Сунженского района Ингушетии провели в Троицком доме-интернате благотворительную акцию
В канун Нового года по поручению главы Сунженского района Ингушетии ведущий специалист социального отдела администрации муниципального образования Ахмед Шавхалов совместно с артистами Сунженского районного Дворца культуры посетил Троицкий детский дом-интернат.
Гости поздравили воспитанников интерната с наступающим Новым годом и вручили им подарки от главы района. Переодевшись в сказочных героев, сотрудники РДК подготовили интересное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. Ребята были рады приезду гостей. Детский смех, шутки и радость царили в доме-интернате. Праздник сопровождался зажигательными танцами.
Администрация Сунженского района, сообщает её пресс-служба, в течение года старается почаще посещать дом-интернат, не обделять их вниманием.