В правительстве Ингушетии состоится прием граждан

Заявителям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, что в соответствии с поручением Президента России ежегодно 12 декабря в федеральных и территориальных органах исполнительной власти, а также во всех исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления проводится общероссийский день приема граждан.