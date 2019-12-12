Прием граждан

В правительстве Ингушетии состоится прием граждан

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Премьер Ингушетии Константин Суриков и его заместители проведут личный прием граждан сегодня, 12 декабря, с 12 до 20 часов в здании правительства республики по адресу: город Магас, проспект Зязикова, 12.

Заявителям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, что в соответствии с поручением Президента России ежегодно 12 декабря в федеральных и территориальных органах исполнительной власти, а также во всех исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления проводится общероссийский день приема граждан.

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