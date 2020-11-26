В правительстве анонсировали образование совета по развитию мелиоративного комплекса при Главе Ингушетии

«В состав образуемого консультативно-совещательного органа будут включены представители Минсельхоза и Минприроды, Ингушмелиоводхоза, Ингушского научно-исследовательского института сельского хозяйства, муниципальных образований и других ответственных структур региона», — поделился новостью в соцсетях заместитель председателя правительства.

Как отметил Илезов, члены совета при Главе республики займутся содействием восстановлению и развитию мелиоративного хозяйства республики, организацией взаимодействия федеральных, региональных, муниципальных органов власти, исследовательских и образовательных организаций в вопросах улучшения гидрологических, почвенных и агроклиматических условий.

Все эти задачи связаны с повышением эффективности использования земельных и водных ресурсов для получения высоких урожаев сельхозкультур.

В качестве отдельного направления деятельности будут выделены также меры по существенному повышению научного и кадрового потенциала комплекса.

Вице-премьер считает, что эта целенаправленная работа станет очередным значимым шагом в обеспечении устойчивости положительных изменений в агропромышленном комплексе республики.