В пожароопасный период в Ингушетии в круглосуточном режиме будет работать диспетчерская служба

Об этом сообщил первый зампред правительства региона Микаил Илезов на совещании в режиме видеоконференции, под руководством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

На данный период согласован с федеральным агентством лесного хозяйства и утвержден Главой Ингушетии сводный план тушения лесных пожаров. Также разработана и утверждена программа мероприятий на год, направленных на защиту и охрану лесного фонда в пожароопасный период, который длится в республике с 15 марта по 30 ноября.

Илезов отметил, что совместно с ГУ МЧС по республике органами местного самоуправления и другими заинтересованными ведомствами на третью декаду марта запланировано проведение совместных республиканских учений по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров.

Назрановским и Сунженским лесопожарными центрами обеспечен плановый ремонт противопожарной техники и оборудования, подготовлены пункты сосредоточения специального инвентаря, обеспечены средствами индивидуальной защиты участвующие в тушении лесных пожаров лица, сформирован запас горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы техники на случай ЧС.

До 1 апреля 2021 года будет обеспечено доукомплектование штатов временными пожарными сторожами из числа сотрудников лесничеств в количестве 11 человек. Утверждено 11 маршрутов наземного патрулирования протяженностью в 171 км. Лесопожарные формирования республики обеспечены семью единицами специализированной лесопожарной техники, закупленной в рамках национального проекта «Экология» в 2020 году.

«На базе действующих лесопожарных центров созданы 2 лесопожарные станции первого и второго типа с увеличением количества лесных пожарных с 11 до 36 единиц», — добавил Илезов.

Кроме того, в комплекс мероприятий по предотвращению лесных пожаров включены такие меры, как создание и реконструкция лесных дорог, устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос (72 км) и устройство противопожарных водоемов и подъездов, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.