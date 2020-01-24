В Плиево прошел рейд по проверке пожарной безопасности

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Внеплановые проверки с целью профилактики противопожарной безопасности провели в с. п. Плиево сотрудники МЧС по Республике Ингушетия совместно со специалистами из Газпрома и представителями местной администрации. Об этом газете Ингушетия сообщили в пресс-службе МЧС по РИ.

«Несоблюдение элементарных правил безопасности при эксплуатации газового оборудования часто становится причиной пожаров и отравления угарным газом. Поэтому такие проверочные рейды мы проводим регулярно», — рассказали в пресс-службе.

В ходе проверки в первом же частном домовладении было обнаружено нарушение — неправильно установлен дымоход, что может стать причиной несчастного случая.

«Газ во многие дома подведен с использованием резиновых шлангов, которые от воздействия погодных факторов быстро приходят в негодность. Отсюда и частые утечки и возгорания», — поясняет ситуацию Зураб Латыров, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по РИ Назрановского района.

По его словам в зоне особого риска находится район новостроек.

«В ходе рейда нарушения здесь были выявлены практически во всех домах», — сказал Латыров.

Такие профилактические проверки МЧС будет проводить до конца отопительного сезона, который продлится до середины апреля.

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