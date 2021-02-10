Депортация

В первой школе сельского поселения Сурхахи прошла лекция «Черная среда 1944 года»

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Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии провел выездную лекцию «Черная среда 1944 года» для учащихся школы № 1 сельского поселения Сурхахи, сообщила пресс-служба учреждения.

Сотрудники музея рассказали школьникам о значении депортации в исторических судьбах ингушского народа и других народов, подвергшихся репрессиям. Были освещены предыстория выселения, его непосредственные и долгосрочные последствия, особенности жизни в депортации, борьба за восстановление попранных прав ингушского народа, противодействие попыткам ревизии оценок преступлений сталинизма.

Особое внимание детей обратили на важность анализа и осмысления уроков депортации, значение созидательной работы во благо республики на современном этапе развития Ингушетии.

Напомним, что 23 февраля 1944 года, ровно 77 лет назад, ингушский народ был насильно депортирован в Казахстан и Среднюю Азию. Это одна из самых трагических страниц истории ингушского народа. После депортации ингуши были вычеркнуты из списка народов СССР, и власть делала все для того, чтобы стереть память о них: уничтожались редкие рукописи, книги и архивы, записи фольклорных текстов, любая литература и периодические издания с упоминаниями ингушей.

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