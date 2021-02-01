В первой школе Назрани прошла встреча по профилактике экстремизма и терроризма
В первой назрановской школе прошла встреча по вопросам профилактики экстремизма и терроризма учащихся 8-11 классов с представителями духовенства, сотрудниками Министерства образования и науки Республики Ингушетия и Управления образования по городам Магас и Назрань.
Цель данного мероприятия — информационное противодействие терроризму, формирование активной гражданской позиции учащихся. Гости провели очень содержательную беседу с учащимися старших классов, раскрыли тему уголовной ответственности за преступления экстремистского и террористического характера.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, учащиеся узнали, что именно молодые люди чаще всего становятся проводниками чуждой и чрезвычайно опасной для нашего общества идеологии.