Профилактика экстремизма

В первой школе Назрани прошла встреча по профилактике экстремизма и терроризма

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В первой назрановской школе прошла встреча по вопросам профилактики экстремизма и терроризма учащихся 8-11 классов с представителями духовенства, сотрудниками Министерства образования и науки Республики Ингушетия и Управления образования по городам Магас и Назрань.

Цель данного мероприятия — информационное противодействие терроризму, формирование активной гражданской позиции учащихся. Гости провели очень содержательную беседу с учащимися старших классов, раскрыли тему уголовной ответственности за преступления экстремистского и террористического характера.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, учащиеся узнали, что именно молодые люди чаще всего становятся проводниками чуждой и чрезвычайно опасной для нашего общества идеологии.

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