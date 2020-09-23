Антитеррор

В первой школе Назрани прошла акция по профилактике терроризма и экстремизма

0

В № 1 города Назрани прошла встреча учащихся 8-11 классов с представителями духовенства, регионального Министерства образования и науки, центра по противодействию экстремизму в рамках плана Минобрнауки Ингушетии по исполнению комплексного плана противодействия идеологии терроризма и экстремизма.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства республики, гости провели содержательную беседу с учащимися старших классов.

Школьники узнали, что именно молодые люди чаще всего становятся проводниками чуждой и чрезвычайно опасной для настоящего общества идеологии. Итогом данного мероприятия явился призыв к молодежи: «Угроза терроризма будет существовать до тех пор, пока мы вместе не начнем противостоять этому».

«Терроризм — это несомненное зло, угроза для общества в целом и для каждого отдельного человека, поэтому для его искоренения необходимо изучать истоки, сущность, причины и формы этого зла. В нашей действительности он приобретает угрожающие масштабы, а его проявления влекут множество человеческих жертв», — заявили организаторы мероприятия.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мэрия Назрани представила жителям города проект скамейки и урны в рамках работы над дизайн-кодом
В Назрани провели масштабную проверку автономных газовых систем в многоквартирных домах
На праздничном мероприятии к 250-летию единения Ингушетии с Россией ожидается авиашоу с участием группы «Стрижи»
Популярный фотограф Даниил Коржонов пригласил жителей Ингушетии участвовать в проекте «Республика в лицах»
За сутки Covid-19 подтвержден у 52 жителей Ингушетии
Минсельхоз Ингушетии проведёт обучающий семинар для аграриев региона
В Малгобекском районе Ингушетии построят комплекс по переработке пластика, древесных отходов и отработанных шин
Миннац Ингушетии проводит конкурс молодежных проектов антитеррористической направленности в соцсетях
Вынужденным переселенцам из Чечни и Северной Осетии вручили жилищные сертификаты в Ингушетии
Ингушский госуниверситет и Саратовская юридическая академия подписали соглашение о сотрудничестве
Кредитный портфель Сбербанка в агропромышленном комплексе превысил 1,3 триллиона рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 