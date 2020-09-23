В первой школе Назрани прошла акция по профилактике терроризма и экстремизма

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства республики, гости провели содержательную беседу с учащимися старших классов.

Школьники узнали, что именно молодые люди чаще всего становятся проводниками чуждой и чрезвычайно опасной для настоящего общества идеологии. Итогом данного мероприятия явился призыв к молодежи: «Угроза терроризма будет существовать до тех пор, пока мы вместе не начнем противостоять этому».

«Терроризм — это несомненное зло, угроза для общества в целом и для каждого отдельного человека, поэтому для его искоренения необходимо изучать истоки, сущность, причины и формы этого зла. В нашей действительности он приобретает угрожающие масштабы, а его проявления влекут множество человеческих жертв», — заявили организаторы мероприятия.