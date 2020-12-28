В период новогодних праздников в правительстве Ингушетии будет работать оперативный штаб

Вопросы обеспечения бесперебойного электро, газо и водоснабжения, организации дежурств и работы общественного транспорта в период выходных дней рассмотрели в региональном правительстве под руководством премьера региона Владимира Сластенина.

Информацию о готовности работы в праздники представил руководитель министерства промышленности и цифрового развития республики Муса Плиев. Он сообщил, что с целью организации исправного функционирования всех снабжающих систем с 31 декабря по 10 января согласно утвержденным графикам во всех органах исполнительной власти региона, а также в ресурсоснабжающих организациях, ведомственными приказами назначены ответственные сотрудники.

В случае возникновения ЧС предусмотрено круглосуточное дежурство ремонтных бригад, диспетчерских служб, оперативно-выездных бригад, дежурных подстанций производственных отделений филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» и АО «Газпром газораспределение Назрань».

В частности, будет задействовано 13 бригад энергетиков и 9 единиц спецтехники, 12 бригад работников газовой службы и 12 единиц автотранспорта.

Что касается общественного транспорта, по словам докладчика, в филиалах ГУП «Ингушавтотранс» организован резерв транспортных средств (6 единиц). Автобусы будут совершать рейсы по графику выходного дня.

По данным регионального Минстроя для бесперебойного водоснабжения в праздничные дни на Кантышевском водозаборе проведена ревизия всего оборудования. Для подачи воды в Малгобекский район установлено 5 насосов, восстановлен трансформатор, установлены системы управления и защиты. На Нестеровском участке произведена замена насоса на скважине, также проводится работа по установке трансформатора.

Сластенин поставил ряд задач по работе в праздничные дни. «Самое главное, чтобы все наши службы работали слаженно и оперативно, они должны быть в полной готовности. Год и так был тяжелым. Выходные дни для жителей республики не должны быть омрачены бытовыми проблемами», — подчеркнул он.

Также было сообщено, что с 31 декабря уходящего года по 10 января 2021-го при правительстве Ингушетии будет создан оперативный штаб, организовано круглосуточное дежурство по приему обращений населения о перебоях в электро, газо и водоснабжении и оперативному реагированию на них.

Номера телефонов оперативного штаба: 8 (8734) 55-14-23, 8 (928) 747-75-44, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.