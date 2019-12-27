Оперативный штаб

В период новогодних праздников в правительстве Ингушетии будет работать оперативный штаб

0

В период новогодних праздников и выходных дней по поручению премьера Ингушетии Константина Сурикова с 31 декабря уходящего года по 8 января 2020 года в правительстве республики будет работать оперативный штаб с участием представителей ресурсоснабжающих организаций.

Об этом было сообщено на расширенном заседании исполнительной власти по вопросам подготовки к проведению в регионе праздничных мероприятий, посвященных Новому 2020 году.

Исполняющий обязанности руководителя министерства транспорта, связи и энергетики Ингушетии Муса Чапанов сообщил, что для бесперебойного электро, газо и водоснабжения во время выходных и нерабочих дней с 1 по 8 января, во всех органах исполнительной власти региона, а также в ресурсоснабжающих организациях назначены ответственные сотрудники.

Для предупреждения и устранения аварийных ситуаций подготовлены бригадные автомашины, спецтехника, аварийный запас материалов и оборудования.

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций предусмотрено круглосуточное дежурство ремонтных бригад, диспетчерских служб, оперативно-выездных бригад, дежурных подстанций производственных отделений ингушского отделения ПАО «МРСК Северного Кавказа», АО «Газпром газораспределение Назрань» и ГУП «ИнгушрегионВодоканал».

Оперативный штаб будет работать в круглосуточном режиме, по всем возникающим вопросам жители республики могут обращаться по следующим номерам телефонов: 8 (8734) 55-14-23; 8 (928) 747-75-44, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии не ожидается повышения цен на продукты в преддверии новогодних праздников
Детей из сел Пригородного района поздравили деды морозы из разных стран
Главу «Ингушрегионводоканала» заподозрили в невыплате зарплаты работникам на 32,5 млн руб.
Более 60 юных бойцов приняли участие в турнире по каратэ в Магасе
Объем выполненных строительных работ в Ингушетии за 11 месяцев 2019 года вырос почти на 4%
Ингушские школьники посетили Кремлёвскую ёлку
В сельском поселении Долаково были вручены новогодние подарки от спонсора
«Ростелеком» завершил первый этап реализации национальной программы «Цифровая экономика» в Адыгее
«Почта Банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия»
В Назрани состоится показ короткометражного художественного фильма «Сайти — сын Зоули»
В Сунженском районе Ингушетии оперативно устранили несколько порывов водопроводных сетей

Главное

Яндекс.Метрика

 