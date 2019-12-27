В период новогодних праздников в правительстве Ингушетии будет работать оперативный штаб

Об этом было сообщено на расширенном заседании исполнительной власти по вопросам подготовки к проведению в регионе праздничных мероприятий, посвященных Новому 2020 году.

Исполняющий обязанности руководителя министерства транспорта, связи и энергетики Ингушетии Муса Чапанов сообщил, что для бесперебойного электро, газо и водоснабжения во время выходных и нерабочих дней с 1 по 8 января, во всех органах исполнительной власти региона, а также в ресурсоснабжающих организациях назначены ответственные сотрудники.

Для предупреждения и устранения аварийных ситуаций подготовлены бригадные автомашины, спецтехника, аварийный запас материалов и оборудования.

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций предусмотрено круглосуточное дежурство ремонтных бригад, диспетчерских служб, оперативно-выездных бригад, дежурных подстанций производственных отделений ингушского отделения ПАО «МРСК Северного Кавказа», АО «Газпром газораспределение Назрань» и ГУП «ИнгушрегионВодоканал».

Оперативный штаб будет работать в круглосуточном режиме, по всем возникающим вопросам жители республики могут обращаться по следующим номерам телефонов: 8 (8734) 55-14-23; 8 (928) 747-75-44, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.