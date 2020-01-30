В парламент внесена кандидатура Сластенина на пост премьера Ингушетии

«Кандидатура исполняющего обязанности премьера Сластенина внесена на пост председателя правительства. В парламент поступило соответствующее письмо от Главы республики Махмуд-Али Калиматова», — сказал собеседник издания.

По его словам, законодатели рассмотрят представленную кандидатуру на должность премьера в ближайшее время.

В понедельник Калиматов отправил республиканское правительство в отставку, которое с сентября минувшего года возглавлял Константин Суриков. И. о. главы Кабинета министров своим указом он назначил первого вице-премьера Сластенина.

Бывший советник Главы республики Сластенин занял пост первого заместителя председателя правительства Ингушетии 22 января этого года. Он ранее занимал должности руководителя департамента финансов, первого замглавы Самары, имеет опыт работы в банковской системе.