В парламент Ингушетии до 1 ноября Минфином будет внесен проект республиканского бюджета на 2021 год

Об этом сообщил руководитель Минфина республики Магомед-Шарип Эсмурзиев на заседании, посвященном ключевым аспектам формирования проекта бюджета на 2021-2023 годы, под председательством премьера региона Владимира Сластенина.

По словам Эсмурзиева, в настоящее время ведомство приступило к активной фазе формирования финансового документа на 2021 год и на плановый период. В рамках работы была проведена сверка исходных данных с Минфином России, применяемых при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Подготовлены и утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый период. Разработан, утвержден и размещен на сайте Минфина Ингушетии порядок и методика планирования бюджетных ассигнований, предусматриваемых в проекте республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В настоящее время в соответствии с графиком в министерстве проводятся совещания по обсуждению бюджетных проектировок исполнительных органов государственной власти и муниципальных образований республики.

После обобщения полученной информации, будет проведена оценка проекта бюджета с внесением коррективов при необходимости, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.