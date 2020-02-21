В отношении жителя Малгобекского района возбуждено уголовное дело по факту хищения газа

В рамках проводимых мероприятий газовиками организованы дополнительные обходы домовладений, собственники которых были ранее привлечены к административной ответственности за самовольное подключение к газораспределительным сетям и отбор газа.

Так, в конце 2019 года житель сельского поселения Верхние-Ачалуки Малгобекского района был привлечен к административной ответственности за самовольное подключение к газовой сети после того, как ему была прекращена подача природного газа за самовольное подключение к газопроводу. В январе текущего года поступила информация о повторном незаконном подключении к газовым сетям по этому адресу. Поскольку данный абонент уже привлекался к административной ответственности за несанкционированный отбор газа, повторное нарушение повлекло за собой уголовную ответственность.

«Рейды по обнаружению и предотвращению несанкционированного отбора газа проводятся на постоянной основе. Основная цель данных мероприятий —предотвратить аварийные ситуации из-за действий неблагонадежных потребителей, а также — пресечь хищение газа, как со стороны абонентов отключенных за неуплату, так и со стороны лиц, безучетно потребляющих природный газ, то есть не состоящих в договорных отношениях с поставщиком газа», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Дмитрий Осетров.

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» продолжает активную совместную работу с правоохранительными органами по борьбе с нарушениями закона в газовой сфере.

В частности, правонарушители привлекаются к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная из газопровода) и ч. 1 ст. 215.3 УК РФ (Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).