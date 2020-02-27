Суррогат

В отношении жительницы Ингушетии возбуждено уголовное дело за реализацию контрафактного алкоголя

0

По факту реализации контрафактной алкогольной продукции в магазине, расположенном в городе Карабулаке, следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Ингушетии.

Ранее оперуполномоченными подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Карабулаку в ходе реализации оперативных мероприятий в помещении магазина были обнаружены и изъяты более ста бутылок водки различных наименований, которые не имели специальных акцизных марок. Указанный товар женщина реализовывала жителям республики.

Алкогольная продукция была изъята и направлена на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по республике, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов незаконного оборота спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции на территории региона проводятся сотрудниками полиции на постоянной основе и будут продолжены, отмечается в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Взяточничество и подкуп являются одними из причин формирования социальной напряженности — Патрушев
В День Конституции Ингушетии малгобекским подросткам вручили их первые паспорта
Герой России Абубакар Костоев и ветераны МВД провели урок мужества для школьников Ингушетии
Ко Дню Конституции Республики Ингушетия в городе Сунжа прошла игра «Брейн-ринг»
В Назрановском районе прокуратура проверяет построенные социально-значимые объекты
В Сунженском районе Ингушетии проходит плановая отработка действий при угрозе возникновения паводка
Специалисты Ингушского Россельхозцентра провели встречу со студентами и преподавателями ИнгГУ
В ингушской столице сменят управкомпанию за плохое обслуживание многоквартирных домов
Мовсар Евлоев после ДТП чувствует себя неплохо
Власти Ингушетии рассмотрят вопрос строительства дополнительного корпуса из-за перегруженности школы в Сунже
Туры по горной Ингушетии можно приобрести в Назрани

Главное

Яндекс.Метрика

 