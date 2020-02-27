В отношении жительницы Ингушетии возбуждено уголовное дело за реализацию контрафактного алкоголя

Ранее оперуполномоченными подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Карабулаку в ходе реализации оперативных мероприятий в помещении магазина были обнаружены и изъяты более ста бутылок водки различных наименований, которые не имели специальных акцизных марок. Указанный товар женщина реализовывала жителям республики.

Алкогольная продукция была изъята и направлена на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по республике, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов незаконного оборота спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции на территории региона проводятся сотрудниками полиции на постоянной основе и будут продолжены, отмечается в релизе.