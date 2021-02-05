Пресс-конференция

В отдаленных населенных пунктах Ингушетии в рамках программы «Земский учитель» выделено 7 вакансий

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Министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова сообщила на недавней пресс-конференции, что в рамках программы «Земский учитель» выделено 7 вакансий в отдаленных населенных пунктах региона.

По её словам, на данный момент ведется работа по сбору заявок учителей для участия в конкурсном отборе.

Как сообщила пресс-служба образовательного ведомства республики, заявки можно подать на официальном портале программы «Земский учитель». Положение о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в 2021 году, размещено на официальном сайте Минобрнауки Ингушетии в разделе «Документы».

Напомним, программа «Земский учитель» стартовала в России 1 января 2020 года. В рамках программы педагоги, переезжающие на работу в сельскую местность, получают единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.

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