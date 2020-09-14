В онлайн и за 10 минут: Сбербанк переводит бизнес южных регионов на «Деловые поездки»

«Деловые поездки» сокращают административные и управленческие расходы на командировки и автоматизируют процесс оформления всех документов: от выбора и бронирования билета до печати авансовых отчетов и бухгалтерской документации. Сервисный сбор для бизнес-путешествий фиксированный и не привязан к цене билета или стоимости проживания в гостинице. Сервис доступен онлайн с любого устройства, имеющего выход в интернет, так как реализован непосредственно в интернет-банке Сбербанка — платформе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Процесс бронирования билетов с помощью «Деловых поездок» занимает несколько минут.

Ольга Катасонова, директор управления транзакционного бизнеса Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк максимально быстро адаптировался под новые задачи бизнеса в условиях пандемии и запустил сервис «Деловые поездки». Сегодня мы фиксируем высокий интерес малого бизнеса к этому продукту. Предприниматели Юга России и Северного Кавказа, которые уже работают с сервисом «Деловые поездки», отмечает простой интерфейс, удобство в использовании, быстроту и качество предоставляемых отчетных документов, а главное — это снижение издержек на командировки за счёт фиксированного сервисного сбора за услуги. Сервис предлагает масштабный выбор вариантов проезда и размещения сотрудников. Выбрать можно как удобный вид транспорта, так и любой из нужных видов проживания: с сервисом сотрудничают уже более 1 млн отелей и гостиниц по всей России и в большинстве стран мира».

Глава ростовского КФХ Светлана Борисова:

«Мы занимаемся растениеводством. И по роду своей деятельности приходится довольно часто ездить в командировки. «Деловые поездки» от Сбербанка значительно сократили нам время на оформление билетов. Процесс бронирования с помощью сервиса занимает не более 10 минут, оплатить можно как с расчетного счёта, так и при помощи бизнес-карты. Удобно, что всё оформляется сразу в режиме одного окна полностью «под ключ» в привычном нам приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн». Дополнительно в сервисе сразу формируются все необходимые отчетные документы в электронном виде».

Удобство нового сервиса Сбербанка составляет и возможность его дистанционного подключения, клиенту банка достаточно быть пользователем «Сбербанк Бизнес Онлайн», в меню приложения выбирается раздел «Деловые поездки» и можно начинать планирование командировки. Более подробную информацию о сервисе можно получить на сайте Сбербанка по ссылке.