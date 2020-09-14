В онлайн и за 10 минут: Сбербанк переводит бизнес южных регионов на «Деловые поездки»

0

Сбербанк автоматизировал бизнес-процесс командировок и сократил время их оформления до 10 минут. Сервис «Деловые поездки» помогает предпринимателям Юга России и Северного Кавказа снижать трудозатраты персонала, отказаться от услуг тревел-агентств, а также в онлайне оформлять и хранить всю документацию.

«Деловые поездки» сокращают административные и управленческие расходы на командировки и автоматизируют процесс оформления всех документов: от выбора и бронирования билета до печати авансовых отчетов и бухгалтерской документации. Сервисный сбор для бизнес-путешествий фиксированный и не привязан к цене билета или стоимости проживания в гостинице. Сервис доступен онлайн с любого устройства, имеющего выход в интернет, так как реализован непосредственно в интернет-банке Сбербанка — платформе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Процесс бронирования билетов с помощью «Деловых поездок» занимает несколько минут.

Ольга Катасонова, директор управления транзакционного бизнеса Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк максимально быстро адаптировался под новые задачи бизнеса в условиях пандемии и запустил сервис «Деловые поездки». Сегодня мы фиксируем высокий интерес малого бизнеса к этому продукту. Предприниматели Юга России и Северного Кавказа, которые уже работают с сервисом «Деловые поездки», отмечает простой интерфейс, удобство в использовании, быстроту и качество предоставляемых отчетных документов, а главное — это снижение издержек на командировки за счёт фиксированного сервисного сбора за услуги. Сервис предлагает масштабный выбор вариантов проезда и размещения сотрудников. Выбрать можно как удобный вид транспорта, так и любой из нужных видов проживания: с сервисом сотрудничают уже более 1 млн отелей и гостиниц по всей России и в большинстве стран мира».

Глава ростовского КФХ Светлана Борисова:

«Мы занимаемся растениеводством. И по роду своей деятельности приходится довольно часто ездить в командировки. «Деловые поездки» от Сбербанка значительно сократили нам время на оформление билетов. Процесс бронирования с помощью сервиса занимает не более 10 минут, оплатить можно как с расчетного счёта, так и при помощи бизнес-карты. Удобно, что всё оформляется сразу в режиме одного окна полностью «под ключ» в привычном нам приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн». Дополнительно в сервисе сразу формируются все необходимые отчетные документы в электронном виде».

Удобство нового сервиса Сбербанка составляет и возможность его дистанционного подключения, клиенту банка достаточно быть пользователем «Сбербанк Бизнес Онлайн», в меню приложения выбирается раздел «Деловые поездки» и можно начинать планирование командировки. Более подробную информацию о сервисе можно получить на сайте Сбербанка по ссылке.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев попал в ТОП-10 бойцов UFC
Коллектив администрации Назрановского муниципального района поддержал внутренний туризм
В Ингушетии наименьшая доля затрат на «коммуналку» в структуре семейного бюджета
Минспорт Ингушетии передал спортивный инвентарь в спорткомплекс сельского поселения Плиево
Юноши из Ингушетии успешно выступили на Всероссийском турнире по грэпплингу
Более 66% от числа избирателей проголосовало на выборах депутатов горсовета Сунжи
Сотрудники СУ СКР по Ингушетии почтили память жертв фашизма
В Ингушетии загорелся жилой дом, пострадавших нет
Выборы депутатов горсовета в Сунже проходят в праздничной атмосфере
Приложение по изучению ингушского языка вошло в число победителей форума в Ростовской области
В Ингушетии ничего не знают о вакцине от Covid-19, отправленной в регионы Минздравом России

Главное

Яндекс.Метрика

 