В онкодиспансере Ингушетии в день открытых дверей 80 человек прошли профилактический осмотр

Мероприятие было приурочено к Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Акция проводится пятый год подряд и показала свою высокую результативность. Она направлена на то, чтобы повысить осведомленность населения об онкологических заболеваниях: диагностике, методах профилактики и лечения рака.

«Один из главных факторов успешного лечения онкологических заболеваний — это ранняя диагностик. Именно поэтому важно обратить внимание на профилактику, вести здоровый образ жизни, проходить ежегодную диспансеризацию», — отметили в пресс-службе ведомства.