Здравоохранение

В онкодиспансере Ингушетии в день открытых дверей 80 человек прошли профилактический осмотр

0

В минувшие выходные в поликлинике онкологического диспансера Ингушетии в день открытых дверей около 80 человек прошли профилактический осмотр.

Мероприятие было приурочено к Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Акция проводится пятый год подряд и показала свою высокую результативность. Она направлена на то, чтобы повысить осведомленность населения об онкологических заболеваниях: диагностике, методах профилактики и лечения рака.

«Один из главных факторов успешного лечения онкологических заболеваний — это ранняя диагностик. Именно поэтому важно обратить внимание на профилактику, вести здоровый образ жизни, проходить ежегодную диспансеризацию», — отметили в пресс-службе ведомства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Преподаватели Северо-Кавказского института искусств провели в Ингушетии мастер-классы по народным инструментам и классическому танцу
«Чистое небо»: «Ростелеком» на Юге перенес в 2020 году с опор в кабельную канализацию более 100 км оптики
Ингушский дзюдоист Акроман Парчиев стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по дзюдо в Екатеринбурге
Ингушские борцы классического стиля Братья Амриевы стали призёрами Первенства Приволжского федерального округа
Эвакуация учащихся в ингушской Сунже связана с проводимыми полицией учениями
Ингушских поисковиков приглашают к участию в международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт»
Спортсмены из Ингушетии заняли призовые места на III Евразийских студенческих играх боевых искусств в Уфе
В Ингушетии эвакуированы учащиеся одной из школ после сообщения о минировании
В Карабулаке в рамках нацпроекта благоустроят «народный стадион»
В одном из сельских поселений Ингушетии ведется строительство нового пешеходного моста через реку Сунжа
На официальном сайте Минприроды Ингушетии начал работать виджет платформы обратной связи

Главное

Яндекс.Метрика

 