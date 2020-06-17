В ОФСИН по Ингушетии ведется подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию России

Темой обсуждения стала подготовка проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации 1 июля 2020 года. Воспользоваться правом голоса, в соответствии с действующим законодательством, смогут все лица, в отношении которых приговор не вступил в законную силу: осужденные, отбывающие наказание на участке, функционирующем как исправительный центр, а также граждане, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, находящиеся под домашним арестом.

В настоящее время в управлении создана рабочая группа по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, проводится информирование лиц, содержащихся в учреждении, об их избирательных правах, а также о сути предлагаемых поправок в основной закон государства, в том числе с использованием наглядной информации.