Безопасность

В одном из сельских поселений Ингушетии ведется строительство нового пешеходного моста через реку Сунжа

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В сельском поселении Троицкое ведется строительство нового пешеходного моста через реку Сунжа.

Мост соединит улицы Ставропольскую и Первомайскую и станет альтернативным, коротким путем для посетителей близлежащего стадиона. Общая протяженность моста составляет 28 метров. Проект реализуется за счет средств местных жителей.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, основная мостовая конструкция полностью готова, пролетное строение установлено на опорные части. В настоящее время приводится в порядок территория возле моста и на подходах к нему. Параллельно ведутся работы по устройству основания пешеходной дорожки к мосту.

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