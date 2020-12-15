В очередном номере федерального журнала «Вестник. Северный Кавказ» выйдет материал о развитии Сунженского района Ингушетии

В интервью куратору журнала «Вестник. Северный Кавказ» Таисии Мельник и обозревателю журнала Сергею Кисину глава муниципального образования Магомет Дзейтов также рассказал о достижениях Сунженского района в различных областях экономики, о налоговых доходах бюджета, платежной дисциплине за ЖКУ.

Особое внимание было уделено острой проблеме сегодняшнего дня — ситуации с ковидом. Глава отметил, что в условиях, введенных из-за пандемии коронавируса, ограничительных мер в сложной ситуации оказались граждане, семьи с детьми, поэтому на разных уровнях властями принят комплекс мер поддержки населения.