В очередном номере федерального журнала «Вестник. Северный Кавказ» выйдет материал о развитии Сунженского района Ингушетии
В очередном номере федерального журнала «Вестник. Северный Кавказ» выйдет материал о развитии Сунженского района Ингушетии, ходе реализации в муниципальном образовании национальных проектов, государственных программ, благоустройства сельских поселений и т. д.
В интервью куратору журнала «Вестник. Северный Кавказ» Таисии Мельник и обозревателю журнала Сергею Кисину глава муниципального образования Магомет Дзейтов также рассказал о достижениях Сунженского района в различных областях экономики, о налоговых доходах бюджета, платежной дисциплине за ЖКУ.
Особое внимание было уделено острой проблеме сегодняшнего дня — ситуации с ковидом. Глава отметил, что в условиях, введенных из-за пандемии коронавируса, ограничительных мер в сложной ситуации оказались граждане, семьи с детьми, поэтому на разных уровнях властями принят комплекс мер поддержки населения.