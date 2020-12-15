В очередном номере федерального журнала «Вестник. Северный Кавказ» выйдет материал о развитии Сунженского района Ингушетии

0

В очередном номере федерального журнала «Вестник. Северный Кавказ» выйдет материал о развитии Сунженского района Ингушетии, ходе реализации в муниципальном образовании национальных проектов, государственных программ, благоустройства сельских поселений и т. д.

В интервью куратору журнала «Вестник. Северный Кавказ» Таисии Мельник и обозревателю журнала Сергею Кисину глава муниципального образования Магомет Дзейтов также рассказал о достижениях Сунженского района в различных областях экономики, о налоговых доходах бюджета, платежной дисциплине за ЖКУ.

Особое внимание было уделено острой проблеме сегодняшнего дня — ситуации с ковидом. Глава отметил, что в условиях, введенных из-за пандемии коронавируса, ограничительных мер в сложной ситуации оказались граждане, семьи с детьми, поэтому на разных уровнях властями принят комплекс мер поддержки населения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушским юнармейцам рассказали о военной службе
Ингушские спортсмены успешно выступили в Санкт-Петербурге на Всероссийских соревнованиях по боксу
Индекс промпроизводства в Ингушетии за 11 месяцев текущего года вырос на 2%
В Ингушетии отмечается резкий рост количества туристов
Представители клуба «Чингиз» стали победителями и призерами Всероссийского турнира по вольной борьбе
Возобновлен автобусный маршрут «Магас — новый автовокзал»
За сутки Covid-19 выявлен у 87 жителей Ингушетии
Ресурсы государства, «Единой России» и волонтеров нужно объединять рационально — Медведев
Путин на социальном онлайн-форуме «Единой России» поблагодарил волонтеров за активную позицию в условиях пандемии
В Ингушском госуниверситете состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Финансы: теория и практика»
В Джейрахском районе состоялось совещание по вопросу утилизации биологических отходов

Главное

Яндекс.Метрика

 