В Общественной палате не исключили возможность полной блокировки Twitter в России

Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за «злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента».

По последним данным ведомства, которые приводит РИА «Новости», по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются не удаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией.