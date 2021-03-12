В Общественной палате не исключили возможность полной блокировки Twitter в России

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Не исключено, что в будущем Twitter придется полностью заблокировать в России, считает член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за «злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента».

По последним данным ведомства, которые приводит РИА «Новости», по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются не удаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией.

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