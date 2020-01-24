В Общественной палате Ингушетии прошёл «круглый стол», посвящённый борьбе с терроризмом и экстремизмом

«Мы говорим не только о законодательстве, направленном на борьбу с этим злом, сколько о практических мерах предупреждения этих страшных явлений, которые иногда потрясают наше российское общество. Нам очень важно сегодня знать, какие меры предупреждения принимаются органами государственной власти, правоохранительными органами в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Важно знать позицию каждого, кто причастен, кто имеет отношение к этой борьбе. К сожалению, многие представители органов исполнительной власти не явились на наш «круглый стол», хотя всё это непосредственно касается их. Нам очень важно, кроме этого, знать, какая работа проводится в этом направлении на местах органами местного самоуправления», — подчеркнул председатель Общественной палаты Ингушетии Мовлат-Гирей Дзагиев.

По его словам, в этой борьбе должны участвовать не только институты гражданского общества, но и депутатские корпуса различных муниципальных образований, депутаты Народного Собрания. Нельзя ограничиваться сегодня, по мнению участников «круглого стола», одними беседами в школах и других учебных заведениях, необходимо на примере показывать, в чём ущербность поведения некоторых молодых людей, которые становятся на преступный путь.

«Заслоном может стать повышение уровня правосознания граждан, особенно молодых, которые часто воспринимают пагубные явления, как возможность проявления сомнительного «героизма». Если мы повысим их уровень правосознания и привьём им отвращение к совершению зла либо правонарушений, то тогда они не встанут на преступный путь, тогда они будут достойными носителями ценностей, которые существуют в целом в российском обществе и в частности в обычаях и традициях ингушского народа. Носители этих ценностей никогда не встанут на преступный путь», — отметил Мовлат-Гирей Дзагиев.

По его словам назрела необходимость обновления на три четверти Общественной палаты Ингушетии. По мнению участников «круглого стола», необходимо исключить формализм в проведении антитеррористических и анти экстремистских мероприятий. Родителям рекомендовано усилить воспитательную работу со своими детьми, не пренебрегая общением с ними. Только общими усилиями можно победить это зло.