В Общероссийский день приема граждан в правительстве Ингушетии рассмотрено более 100 обращений

Глава исполнительной власти Константин Суриков рассмотрел порядка тридцати обращений. Вопросы были разного характера — от трудоустройства до земельных вопросов.

Одними из первых к премьеру обратились братья — выпускники Ивановского государственного университета, которые до поступления в вуз обучались в интернате города Иваново. В связи с тяжелым финансовым положением в семье они попросили оказать содействие в трудоустройстве по специальностям электромеханик и инженер-конструктор. Суриков поручил направить резюме заявителей в ресурсоснабжающие организации для их дальнейшего трудоустройства.

С тем же вопросом к председателю правительства обратился Тамерлан Хантыгов, финалист Российского конкурса по программе Fulbright. В июне 2019 года он получил степень магистра по специальности «Сравнительное международное образование» в университете Пенсильвании. Работал и стажировался в международной школе предпринимательства при вузе, а также окончил магистратуру в Пятигорском государственном лингвистическом университете по направлению «Лингвистика».

Вопрос заявителя был решен незамедлительно. Суриков рекомендовал рассмотреть кандидатуру Хантыгова на должность помощника своего заместителя. По словам премьера, молодых людей с такими знаниями нужно поддерживать.

«Мы должны дать возможность реализовать себя молодому поколению во всех направлениях, предоставить широкие возможности для их личностной и профессиональной самореализации, поскольку они наше будущее», — отметил премьер.

Далее представители ИРО ООО ИВА — «Инвалиды войны» обратились с просьбой выделить земельный участок для ведения крестьянско-фермерского хозяйства.

«В целях развития сельского хозяйства региона при помощи таких предприятий, как «Сад-гигант Ингушетия» и «Агрокомплекс Сунжа», мы планируем в следующем году оказывать поддержку как нынешним, так и начинающим фермерам», — сообщил глава правительства.

Суриков принял решение оказать содействие ветеранам афганской войны и дал поручение рассмотреть возможность выделения земли сельскохозяйственного назначения по программам Минсельхоза Ингушетии.

Проблемы и просьбы жителей республики выслушали также вице-премьеры Михаил Илезов и Тимур Фаттахов, а также заместитель руководителя аппарата Главы и правительства республики Фатима Мизиева.

В целом большинство обращений жителей касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства, вопросов улучшения жилищных условий, трудоустройства и получения квот на медицинскую помощь. Заместители председателя правительства на месте по всем вопросам заявителей дали обстоятельные ответы и разъяснили права граждан в той или иной ситуации. Все поступившие обращения поставлены на контроль, говорится в релизе.