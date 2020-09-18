В обрыве найдено тело пропавшего в горах Ингушетии человека

«Сообщение о пропаже человека в Джейрахском районе поступило в дежурную смену службы. Тело через полчаса обнаружили в высокогорном селе Ляжги. Спасатели с использованием альпинистского снаряжения вытащили погибшего из глубокого обрыва», — сказал собеседник издания.

По его словам, в поисковой операции участвовали специалисты поисково-спасательного отряда «Армхи».