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В обрыве найдено тело пропавшего в горах Ингушетии человека

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В ходе поисковой операции обнаружено тело пропавшего накануне в Джейрахском районе человека, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«Сообщение о пропаже человека в Джейрахском районе поступило в дежурную смену службы. Тело через полчаса обнаружили в высокогорном селе Ляжги. Спасатели с использованием альпинистского снаряжения вытащили погибшего из глубокого обрыва», — сказал собеседник издания.

По его словам, в поисковой операции участвовали специалисты поисково-спасательного отряда «Армхи».

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