В обрыве найдено тело пропавшего в горах Ингушетии человека
В ходе поисковой операции обнаружено тело пропавшего накануне в Джейрахском районе человека, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.
«Сообщение о пропаже человека в Джейрахском районе поступило в дежурную смену службы. Тело через полчаса обнаружили в высокогорном селе Ляжги. Спасатели с использованием альпинистского снаряжения вытащили погибшего из глубокого обрыва», — сказал собеседник издания.
По его словам, в поисковой операции участвовали специалисты поисково-спасательного отряда «Армхи».