В образовательных учреждениях Магаса состоялись мероприятия, посвященные 31-летию вывода войск из Афганистана

В средней общеобразовательной школе № 1 и гимназии «Марем» города Магаса прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню вывода войск из Афганистана. Рассказать юношам и девушкам о своих подвигах прибыли воины-интернационалисты Дауд Циздоев, Тархан Костоев, Руслан Итазов, Юнус Гуцалиев.

Начались уроки мужества с минуты молчания, во время которой школьники вместе с гостями почтили память героев, не вернувшихся с той войны. В ходе встречи ветераны рассказали о подвигах, совершенных ими лично и их сослуживцами, ответили на многочисленные вопросы ребят.