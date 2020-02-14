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В образовательных учреждениях Магаса состоялись мероприятия, посвященные 31-летию вывода войск из Афганистана

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15 февраля текущего года исполнится 31 год со дня вывода ограниченного контингента советских войск с территории Республики Афганистан. Долгих 10 лет военнослужащие Советской армии не только защищали мирное население от банд вооруженных бандитов, но и обустраивали Афганистан, возводя жилые дома, учреждения и социальные объекты.

В средней общеобразовательной школе № 1 и гимназии «Марем» города Магаса прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню вывода войск из Афганистана. Рассказать юношам и девушкам о своих подвигах прибыли воины-интернационалисты Дауд Циздоев, Тархан Костоев, Руслан Итазов, Юнус Гуцалиев.

Начались уроки мужества с минуты молчания, во время которой школьники вместе с гостями почтили память героев, не вернувшихся с той войны. В ходе встречи ветераны рассказали о подвигах, совершенных ими лично и их сослуживцами, ответили на многочисленные вопросы ребят.

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