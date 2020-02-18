В обращении появится памятная серебряная монета к 250-летию единения Ингушетии с Россией

Монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм, сообщает пресс-служба Банка России.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба России, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты: «3 рубля», дата: «2020 год», обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты изображены стилизованные мужской и женский силуэт в национальных костюмах. На дальнем плане расположено выполненное в технике лазерного матирования изображение старинных ингушских башен и горной цепи; нижняя часть монетного поля оформлена с использованием традиционных ингушских орнаментов; по окружности имеется надпись: «250 лет вхождения Ингушетии в состав Российского государства».

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты — 3 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, говорится в релизе.