В ноябре 2020 года заметнее всего бензин подорожал в Ингушетии

С начала года розничные цены на топливо увеличились на 2,4%, тогда как цены производителей подскочили на 10,1%.

За отчетный месяц повышение цен на бензин на 0,2% и более было отмечено в 21 субъекте России. При этом заметнее всего бензин вырос в цене в Ингушетии — на 0,8%. Снижение цен наблюдалось в 12 российских регионах, наибольшее в Тыве — на 1,6%.

Согласно данным статистического ведомства, за январь — ноябрь 2020 года розничные цены на топливо выросли в годовом выражении на 1,9%, а цены производителей увеличились на 5%.

Потребительские цены на бензин в ноябре в среднем по России превышали цены производителей в 2,3 раза (в ноябре 2019 года — также в 2,3 раза).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%.