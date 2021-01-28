Новостройка

В новостройках Ингушетии открыли новый детсад рядом со школой

0

В сельском поселении Плиево Назрановского района республики в торжественной обстановке ввели в эксплуатацию здание дошкольного учреждения «Карусель» рядом с новой школой, сообщил корреспондент газеты «Ингушетия» с места церемонии.

Поздравить сельчан с этим радостным событием приехали Глава региона Махмуд-Али Калиматов, представители правительства, Минстроя и Минобразования региона.

По данным управления капстроительства региона, новый объект построен в рамках реализации государственной целевой программы республики «Развитие образования» нацпроекта «Демография». Детсад возведен генеральной подрядной организацией ООО «ЮСК», техническое сопровождение и строительный контроль на всех этапах осуществляло управление капстроительства республики.

Как уточнили нашему изданию в министерстве строительства региона, детский сад на 220 малышей возведен в районе новостроек и позволил обеспечить жителей сельского поселения дополнительными посадочными местами, тем самым сократить очередность в дошкольные учреждения.

На его возведение затрачено свыше 160 млн руб. Согласно проекту в новом дошкольном учреждении предусмотрено все для полноценного развития и образования.

«Имеются светлые уютные игровые и спальные комнаты, зал для спорта и игр, санузлы и гардеробные, актовый зал для проведения утренников, игровые площадки во дворе, для прогулок и многое другое», - сказал представитель ведомства.

Напомним, в минувшем году в республике создано более 3 тысяч новых мест для дошкольников. В наступившем 2021 году планируется построить ещё 9 новых детских садов почти на 2 тысячи мест и 18 школ по нацпроектам и другим госпрограммам.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский «Россельхозцентр» начал отбор проб зерна для весеннего посева
Шесть общественных территорий благоустроят в Малгобеке в рамках нацпроекта
В экосистеме Сбера появится маркетплейс электронной коммерции
Борцы вольного стиля братья Ханиевы успешно выступили на юниорском первенстве в Дагестане
Ингушский театр юного зрителя кардинально преобразится до конца 2021 года
Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на спектакль-комедию онлайн «Мой мальчик»
Минздрав Ингушетии пригласил жителей Сунженского района на вакцинацию против Covid-19
В Сунженском районе Ингушетии наградили директоров домов культуры сельских поселений
В Ингушетии за нарушения природоохранного законодательства предъявлено штрафов на сумму более 9,5 млн рублей
Мэрией Сунжи начаты работы по реконструкции дороги на улице Линейной
Юные спортсмены из Ингушетии успешно выступили на турнире по боксу в Ставрополье

Главное

Яндекс.Метрика

 