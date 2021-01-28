В новостройках Ингушетии открыли новый детсад рядом со школой

Поздравить сельчан с этим радостным событием приехали Глава региона Махмуд-Али Калиматов, представители правительства, Минстроя и Минобразования региона.

По данным управления капстроительства региона, новый объект построен в рамках реализации государственной целевой программы республики «Развитие образования» нацпроекта «Демография». Детсад возведен генеральной подрядной организацией ООО «ЮСК», техническое сопровождение и строительный контроль на всех этапах осуществляло управление капстроительства республики.

Как уточнили нашему изданию в министерстве строительства региона, детский сад на 220 малышей возведен в районе новостроек и позволил обеспечить жителей сельского поселения дополнительными посадочными местами, тем самым сократить очередность в дошкольные учреждения.

На его возведение затрачено свыше 160 млн руб. Согласно проекту в новом дошкольном учреждении предусмотрено все для полноценного развития и образования.

«Имеются светлые уютные игровые и спальные комнаты, зал для спорта и игр, санузлы и гардеробные, актовый зал для проведения утренников, игровые площадки во дворе, для прогулок и многое другое», - сказал представитель ведомства.

Напомним, в минувшем году в республике создано более 3 тысяч новых мест для дошкольников. В наступившем 2021 году планируется построить ещё 9 новых детских садов почти на 2 тысячи мест и 18 школ по нацпроектам и другим госпрограммам.