В Новом Реданте прошло мероприятие, посвящённое годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом
В Доме культуры сельского поселения Новый Редант Малгобекского района прошел час мужества, приуроченный к 77-й годовщине Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Художественный руководитель ДК Марета Ханиева рассказала учащимся о легендарных страницах нашей истории, о Сталинградской битве, о довоенном Сталинграде и его стратегическом значении.
В ходе беседы ребята узнали, что одна из крупнейших битв Второй мировой войны продолжалась 200 дней и что вне приняли участие их земляки.
Заведующая библиотекой Марем Коригова сделала обзор литературы книжной выставки «Горячий снег Сталинграда».
Ученица школы № 5 Хяди Дарсигова зачитала доклад о Сталинградской битве. Также из уст школьников прозвучали стихи о защитниках Сталинграда.