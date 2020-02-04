В Новом Реданте прошло мероприятие, посвящённое годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом

Художественный руководитель ДК Марета Ханиева рассказала учащимся о легендарных страницах нашей истории, о Сталинградской битве, о довоенном Сталинграде и его стратегическом значении.

В ходе беседы ребята узнали, что одна из крупнейших битв Второй мировой войны продолжалась 200 дней и что вне приняли участие их земляки.

Заведующая библиотекой Марем Коригова сделала обзор литературы книжной выставки «Горячий снег Сталинграда».

Ученица школы № 5 Хяди Дарсигова зачитала доклад о Сталинградской битве. Также из уст школьников прозвучали стихи о защитниках Сталинграда.