В Новом Реданте прошла выставка, посвященная 250-летию вхождения Ингушетии в состав России

Участниками мероприятия, посвященного 250-летию вхождения Ингушетии в состав России, стали местные школьники.

Ребятам рассказали об этом значимом для ингушей историческом событии, которое произошло весной 1770 года вблизи селения Ангушт Пригородного района. В ходе мероприятия было отмечено еще одно памятное событие современности — воссоединение Крыма с Россией, которое состоялось 6 лет назад.