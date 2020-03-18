Выставка

В Новом Реданте прошла выставка, посвященная 250-летию вхождения Ингушетии в состав России

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В Доме культуры сельского поселения Новый Редант Малгобекского района прошла выставка «Без прошлого нет будущего», сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Участниками мероприятия, посвященного 250-летию вхождения Ингушетии в состав России, стали местные школьники.

Ребятам рассказали об этом значимом для ингушей историческом событии, которое произошло весной 1770 года вблизи селения Ангушт Пригородного района. В ходе мероприятия было отмечено еще одно памятное событие современности — воссоединение Крыма с Россией, которое состоялось 6 лет назад.

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