Депортация

В Новом Реданте прошел час памяти, посвященный депортации 1944 года

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В сельском поселении Новый Редант Малгобекского района прошло мероприятие для школьников «Память народа жива», посвященное депортации ингушского народа, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

В мероприятии, которой состоялось в сельском Доме культуры, приняли участие ученики местных школ № 5 и № 24. Дети с волнением в голосе читали стихи о депортации, написанные на родном языке ингушскими авторами.

Заведующая библиотекой Марем Коригова подготовила книжно-иллюстративную выставку «Депортация. Год 44-й», на которой был представлен материал об исторической несправедливости по отношению к депортированным народам.

Также здесь прошла выставка «Депортация — глазами детей», на которой были представлены рисунки воспитанниц руководителя кружка изобразительного искусства Зурихан Мурадовой — Танзилы и Камиллы Байсагуровых.

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