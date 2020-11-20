В Новом Реданте почтили память выдающегося ингушского певца, поэта и композитора Ахмета Хамхоева

Как рассказали в пресс-службе Республиканского дома народного творчества Ингушетии, школьники прочитали любимые стихи поэта и подготовили доклад о его жизни и творчестве.

Хамхоев Ахмет Эльмурзиевич родился в бедной крестьянской семье 10 октября 1910 года на хуторе Камбилеевском (ныне Пригородный района Северной Осетии). Учился в Базоркинской сельской школе. В пятнадцатилетнем возрасте юноша потерял зрение. С 1933 года по назначению бюро Ингушского обкома комсомола работал заместителем председателя общества слепых, где занимался трудоустройством людей, потерявших зрение.

С 1936 года Ахмет Хамхоев начал сочинять стихи и музыку к ним. С этого времени он работает в комитете радиовещания, в театре, стремится к общению с широкой аудиторией, часто выступает со сцены. В 1943 году становится членом Союза писателей СССР.

Первый отдельный поэтический сборник Хамхоева «Светлое счастье» вышел в 1960 году. А в 1965 году с этим сборником в переводе Ирины Озеровой познакомились русскоязычные читатели. В 1966 году он выпускает второй сборник песен, с исполнением которых он выступает сам. Его песни пользуются широкой популярностью.

В 1958 году Ахмету Хамхоеву было присвоено звание «Заслуженный артист ЧИАССР», а в 1960-м — «Заслуженный артист РСФСР».

21 августа 1992 года Ахмета Эльмурзиевича Хамхоева не стало, но память о нем останется на долгие времена. Его именем названа Государственная филармония Республики Ингушетия.