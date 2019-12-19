В Новом Реданте почтили память ингушского писателя Хамзата Осмиева
В Доме культуры сельского поселения Новый Редант Малгобекского района прошел литературный вечер, посвященный 110-летию со дня рождения известного писателя Хамзата Осмиева, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Заведующая сельской библиотекой Марем Коригова рассказала школьникам о жизни и творчестве писателя. Также к юбилею классика ингушской литературы была организована книжно-иллюстративная выставка.
Хамзат Сосиевич Осмиев — автор нескольких прозаических и поэтических сборников, а также школьных учебников по ингушской литературе. Его произведения пользуются популярностью не только в республике, но и за ее пределами.