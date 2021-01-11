В новогодние выходные в Ингушетии ЧП не зарегистрировано

Пожарно-спасательные подразделения 5 раз привлекались на тушение пожаров и пять раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия, при этом спасено 5 человек. К сожалению, при пожаре погиб один человек, говорится в релизе.

Спасателями республики было проведено порядка 21 поисково-спасательных работ, в которых спасено 17 человек, из них 2 ребенка.

В целях предотвращения пожаров, травматизма и гибели людей, сотрудниками ГУ МЧС по региону в выходные и праздничные дни 20 раз проводились с жителями разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 800 человек.

Пресс-службой МЧС активно проводилась работа в СМИ республики по информированию населения о соблюдении правил безопасности и необходимости регистрации туристических групп.