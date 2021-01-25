ДТП

В ночном ДТП в Ингушетии пострадали два человека

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В Ингушетии в ночном ДТП пострадали два человека, информирует пресс-служба МЧС по республике.

Сообщение о том, что на федеральной автодороге Р-217 «Кавказ», в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района произошло дорожно-транспортное происшествие, поступило в дежурную смену регионального чрезвычайного ведомства 23:30 мск 24 января.

По прибытии на место ДТП спасательного расчета было установлено, что водитель автомобиля марки ВАЗ «Лада-Приора», не справившись с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение. Пострадали водитель и пассажир автомашины, которые после оказания первой медицинской помощи доставлены в ИРКБ. Среди пострадавших детей нет.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, говорится в релизе.

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