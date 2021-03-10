Выставка

В НИИ Ингушетии прошел выставка-семинар, посвященный роли женщины в ингушском обществе

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Совет молодых ученых Ингушского научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева провел выставку-семинар на тему «Женщина в традиционном ингушском обществе: роль и место в семейной и общественной жизни».

Как сообщили газете «Ингушетия» в НИИ, семинар организован в целях реализации одной из главных задач совета — сохранение этнокультурной специфики ингушей, а также популяризации научных достижений молодых сотрудников института.

Научные доклады, представленные на семинаре, сопровождались постановками, основанными на этнографическом и фольклорном материале.

Молодые ученые подготовили выставку картин, элементов декора и ингушского быта, войлочных ковров.

На семинаре присутствовали почетные гости — вице-премьер Марьям Амриева, депутат Народного собрания Жансурат Аушева, заместитель главы администрации Магаса Макка Зязикова, руководитель регионального отделения общественной организации «Женщины России» Мадина Ужахова.

Мероприятие завершилось мастер-классом по валянию войлока.

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