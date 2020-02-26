В некоторых селах и городах Ингушетии возможны перебои водоснабжения из-за отключения света

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В четырех населенных пунктах республики с 9 до 18 часов запланировано частичное отключение электричества и водоснабжения в связи с проведением ремонта на электроподстанции, сообщает ГУП «Ингушрегионводоканал».

По данным предприятия, предусмотрено прекращение подачи электроэнергии на ПС 35 кВ на головной насосной станции. Это может вызвать частичные перебои водоснабжения в Малгобекском районе, в городах Карабулак, Сунжа, а также в сельском поселении Троицкое Сунженского района.

Водоснабжение в этих населенных пунктах возобновят после ремонта подстанции.

Как отмечается на сайте регионального главка МЧС России, в связи с внеплановыми ремонтными работами на ВЛ 110 кВ «Ищерская — Плиево» с 9:00 до 18:00 будет частично прекращена подача электроснабжения во всех сельских поселениях Сунженского района, а также частично в городе Сунжа. В указанный период также будет приостановлено энергоснабжение промышленной зоны Карабулака.

Абонентов просят соблюдать правила безопасности при использовании электрических приборов.

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