В некоторых государственных хозяйствах Ингушетии уже приступили к посевной кампании
По поручению Министра сельского хозяйства и продовольствия региона Магамеда Гагиева, в некоторых хозяйствах Ингушетии уже приступили к посевной кампании.
— Погода достаточно капризная в этом году — ранняя весна, фиксируется засуха на отдельных территориях, в том числе, в Малгобекском районе, ожидается ухудшение погоды до конца марта с возможными заморозками. Поэтому, принято решение приступить к севу яровых зерновых культур, соответствующий приказ министр уже подписал, — было подчёркнуто на очередном совещании в Минсельхозе республики.
Был озвучен прогноз хорошей урожайности, в частности, благодаря своевременному внесению минеральных удобрений.