АПК

В некоторых государственных хозяйствах Ингушетии уже приступили к посевной кампании

0

По поручению Министра сельского хозяйства и продовольствия региона Магамеда Гагиева, в некоторых хозяйствах Ингушетии уже приступили к посевной кампании.

— Погода достаточно капризная в этом году — ранняя весна, фиксируется засуха на отдельных территориях, в том числе, в Малгобекском районе, ожидается ухудшение погоды до конца марта с возможными заморозками. Поэтому, принято решение приступить к севу яровых зерновых культур, соответствующий приказ министр уже подписал, — было подчёркнуто на очередном совещании в Минсельхозе республики.

Был озвучен прогноз хорошей урожайности, в частности, благодаря своевременному внесению минеральных удобрений.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии ликвидирован пал сухой травы возле земель лесного фонда
Депутаты парламента Ингушетии одобрили поправку к Конституции России
Водитель-пенсионер в Ингушетии совершил наезд на пешехода
Больные с официально зарегистрированной короновирусной инфекцией в Ингушетии отсутствуют
Роспотребнадзор по Ингушетии проводит «Дни открытых дверей для предпринимателей»
Итоговое собеседование в школах Ингушетии прошло в штатном режиме
Мэр Назрани обратился к жителям города в связи с непростой ситуацией, связанной с вывозом мусора
В Карабулаке чествовали тружеников тыла
Школьников Ингушетии приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Спасибо маленькому герою»
В Ингушетии пройдет всероссийский героико-патриотический фестиваль творчества «Звезда спасения»
Ахмед и Мухаммед Тутаевы выступят на международном турнире по вольной борьбе в Латвии

Главное

Яндекс.Метрика

 