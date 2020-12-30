В Назрановской районной больнице создано 305 автоматизированных рабочих мест медиков.

На днях в Назрановской районной больнице установили новые компьютерные установки — основные элементы, составляющие автоматизированные рабочие места медицинских работников.

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Оборудование установлено в больнице в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение», сообщили в Минздраве Ингушетии.