Здравоохранение

В Назрановской районной больнице создано 305 автоматизированных рабочих мест медиков

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В Назрановской районной больнице создано 305 автоматизированных рабочих мест медиков.
 

На днях в Назрановской районной больнице установили новые компьютерные установки — основные элементы, составляющие автоматизированные рабочие места медицинских работников.

Оборудование установлено в больнице в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение», сообщили в Минздраве Ингушетии.

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