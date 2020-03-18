В Назрановской крепости планируется провести восстановительные работы
По итогам совещания в мэрии Назрани было принято решение о разработке эскиза благоустройства территории Аби-Гув и проработке вопроса включения реконструкции Назрановской крепости в федеральную программу.
По словам главы администрации города, это только первые шаги в данном направлении, так как предстоит большой объем работы.
На территории Ингушетии немало значимых мест и объектов культурного наследия, одними из которых являются объекты культурного наследия федерального значения «Насыр-Кортский курган «Аби-Гув», III тыс. до н. э.» и «Назрановская крепость 1810-1817 гг.».