В Назрановской крепости планируется провести восстановительные работы

По словам главы администрации города, это только первые шаги в данном направлении, так как предстоит большой объем работы.

На территории Ингушетии немало значимых мест и объектов культурного наследия, одними из которых являются объекты культурного наследия федерального значения «Насыр-Кортский курган «Аби-Гув», III тыс. до н. э.» и «Назрановская крепость 1810-1817 гг.».