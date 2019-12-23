Семинар

В Назрановском районном доме культуры пройдет семинар-практикум памяти Раисы Евлоевой

0

24 декабря в Назрановском районном доме культуры состоится республиканский семинар-практикум, посвященный памяти заслуженной артистки России Раисы Евлоевой «Мелодия длиною в жизнь», сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

На мероприятие приглашены заместитель председателя регионального правительства Марьям Амриева, депутат Народного собрания Жансурат Аушева, министр культуры Темерлан Дзейтов, глава Назрановского района Муса Муталиев. Также в числе гостей будут присутствовать представители Республиканского дома народного творчества и культурно-досуговых учреждений Ингушетии.

Начало мероприятия — в 11:00.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские тхэквондисты завоевали семь медалей на Первенстве Владикавказа
В сельском поселении Плиево прошел семинар-практикум, посвященный традициям и обычаям ингушского народа
24 декабря в Ингушетии состоится закрытие Года театра
Ансамбль «Лийг» представит Ингушетию на пятом международном фестивале фольклорного танца «Мост дружбы»
Главный полицейский страны прибыл в Ингушетию с рабочим визитом
В городе Карабулаке 29 декабря пройдёт Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей
42 новые машины скорой помощи поступили в Ингушетию
Юные карабулакские самбисты успешно выступили на открытом первенстве Владикавказа
В Сунженском районе Ингушетии состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования
В Ингушетии прошла студенческая конференция по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде
В Минспорта Ингушетии чествовали призера чемпионата Европы по тхэквондо Ибрагима Евлоева

Главное

Яндекс.Метрика

 