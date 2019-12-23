В Назрановском районном доме культуры пройдет семинар-практикум памяти Раисы Евлоевой

На мероприятие приглашены заместитель председателя регионального правительства Марьям Амриева, депутат Народного собрания Жансурат Аушева, министр культуры Темерлан Дзейтов, глава Назрановского района Муса Муталиев. Также в числе гостей будут присутствовать представители Республиканского дома народного творчества и культурно-досуговых учреждений Ингушетии.

Начало мероприятия — в 11:00.