В Назрановском районном доме культуры пройдет семинар-практикум памяти Раисы Евлоевой
24 декабря в Назрановском районном доме культуры состоится республиканский семинар-практикум, посвященный памяти заслуженной артистки России Раисы Евлоевой «Мелодия длиною в жизнь», сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
На мероприятие приглашены заместитель председателя регионального правительства Марьям Амриева, депутат Народного собрания Жансурат Аушева, министр культуры Темерлан Дзейтов, глава Назрановского района Муса Муталиев. Также в числе гостей будут присутствовать представители Республиканского дома народного творчества и культурно-досуговых учреждений Ингушетии.
Начало мероприятия — в 11:00.