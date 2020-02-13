Наркомания

В Назрановском районном ДК прошло мероприятие для школьников антинаркотической направленности

0

В Назрановском районном доме культуры прошло мероприятие для школьников антинаркотической направленности, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В ходе тематической беседы ребятам рассказали о негативных последствиях употребления наркотиков, какое влияние они оказывают на организм человека, и призвали подрастающее поколение вести здоровый образ жизни.

Также в рамках мероприятия прошла выставка рисунков учащихся кружка изобразительного искусства РДК на эту тему.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии провели ЕГЭ для родителей
В Малгобеке прошел митинг, посвященный годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана
В образовательных учреждениях Магаса состоялись мероприятия, посвященные 31-летию вывода войск из Афганистана
Задержанного по делу о двойном убийстве в Ингушетии уличили в использовании поддельного паспорта
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка новых археологических экспонатов
Ингушские библиотекари подводят итоги акции «Дарите книги с любовью»
В Ингушетии проведут археологические раскопки на месте неизученного древнего христианского храма
Преподаватели ИнгГУ представили республику на конференции в Российском университете дружбы народов
Уважаемые абоненты «Газпром межрегионгаз Назрань»!
Ингушский спортсмен из Казахстана Ислам Мамилов поднялся на четвертое место в мировом рейтинге по джиу-джитсу среди взрослых
В сельском поселении Нестеровское провели акцию антитеррористической и антиэкстремистской направленности

Главное

Яндекс.Метрика

 