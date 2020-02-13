В Назрановском районном ДК прошло мероприятие для школьников антинаркотической направленности
В Назрановском районном доме культуры прошло мероприятие для школьников антинаркотической направленности, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
В ходе тематической беседы ребятам рассказали о негативных последствиях употребления наркотиков, какое влияние они оказывают на организм человека, и призвали подрастающее поколение вести здоровый образ жизни.
Также в рамках мероприятия прошла выставка рисунков учащихся кружка изобразительного искусства РДК на эту тему.