В Назрановском районном ДК прошло мероприятие для школьников антинаркотической направленности

В ходе тематической беседы ребятам рассказали о негативных последствиях употребления наркотиков, какое влияние они оказывают на организм человека, и призвали подрастающее поколение вести здоровый образ жизни.

Также в рамках мероприятия прошла выставка рисунков учащихся кружка изобразительного искусства РДК на эту тему.