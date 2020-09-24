Антитеррор

В Назрановском районе состоялось заседание антитеррористической комиссии

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В Доме культуры сельского поселения Барсуки состоялось заседание адаптационной комиссии Назрановского района, сообщила пресс-служба Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

В мероприятии приняли участие представители Миннаца, главы сельских поселений Назрановского района, секретарь районной АТК, инспектор по делам несовершеннолетних и другие заинтересованные лица.

В ходе заседания участники встречи наметили дальнейшие планы совместной работы по профилактике терроризма и экстремизма.

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