В Назрановском районе состоялось заседание антитеррористической комиссии

В мероприятии приняли участие представители Миннаца, главы сельских поселений Назрановского района, секретарь районной АТК, инспектор по делам несовершеннолетних и другие заинтересованные лица.

В ходе заседания участники встречи наметили дальнейшие планы совместной работы по профилактике терроризма и экстремизма.