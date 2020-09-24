В Назрановском районе состоялось заседание антитеррористической комиссии
В Доме культуры сельского поселения Барсуки состоялось заседание адаптационной комиссии Назрановского района, сообщила пресс-служба Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.
В мероприятии приняли участие представители Миннаца, главы сельских поселений Назрановского района, секретарь районной АТК, инспектор по делам несовершеннолетних и другие заинтересованные лица.
В ходе заседания участники встречи наметили дальнейшие планы совместной работы по профилактике терроризма и экстремизма.