В Назрановском районе проверили работу водозаборных сооружений «Кантышево — Долаково»

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Глава администрации Назрановского района Муса Муталиев совершил инспекционную поездку в сельское поселение Кантышево для осмотра технического состояния и проверки работы водозаборных сооружений «Кантышево — Долаково».

В настоящее время ведётся работа по наполнению двух новых цистерн объёмом 2600 кубов, что позволит в значительной мере разрешить вопрос с нехваткой питьевой воды в сельских поселениях Кантышево и Долаково.

По поручению главы района, сообщает его пресс-служба, главами сельских поселений ведется постоянный мониторинг подачи воды, и при ее отсутствии организуется в оперативном порядке подвоз всем нуждающимся жителям.

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