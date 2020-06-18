В настоящее время ведётся работа по наполнению двух новых цистерн объёмом 2600 кубов, что позволит в значительной мере разрешить вопрос с нехваткой питьевой воды в сельских поселениях Кантышево и Долаково.

По поручению главы района, сообщает его пресс-служба, главами сельских поселений ведется постоянный мониторинг подачи воды, и при ее отсутствии организуется в оперативном порядке подвоз всем нуждающимся жителям.